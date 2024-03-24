Переладова Анна Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переладова Анна Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1961

Отец: Поляков Филипп Фёдорович

Мать: Полякова Ираида Николаевна

Рождение ребёнка
25.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Переладов Анатолий Октябринович

Рождение ребёнка
21.09.1984

Сын: Переладов Роман Анатольевич

Отец ребёнка: Переладов Анатолий Октябринович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переладов Анатолий Октябринович

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