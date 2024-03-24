Переладова Анна Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1961
Рождение ребёнка
25.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Переладов Анатолий Октябринович
Рождение ребёнка
21.09.1984
Сын: Переладов Роман Анатольевич
Отец ребёнка: Переладов Анатолий Октябринович
Бракосочетание
Неизвестно