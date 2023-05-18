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Африкан
Африкан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Дунаев Василий
1878 г.р.
Мать
(Трифонова) Елена Алексеевна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Дунаев Василий
Мать:
Елена Алексеевна
Смерть
1941
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