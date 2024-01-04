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Калугина (Древаль) Галина Александровна
Калугина (Древаль) Галина Александровна
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Древо
Место рождения
Кинель
, Кинель, Самарская область
Дата рождения
12.10.1956
Пол
Женский
Отец
Древаль Александр Ильич
1932 г.р.
Мать
Древаль (Щучкина) Екатерина Ильинична
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1956
Отец:
Древаль Александр Ильич
Мать:
Древаль Екатерина Ильинична
Кинель
, Кинель, Самарская область
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