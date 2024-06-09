Татиана Хрисанфова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татиана Хрисанфова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

10.05.1854

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Хрисанф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил / Михайло Евсигнеев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Петр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил / Михайло Евсигнеев

Рождение ребёнка
29.08.1850

Сын: Захарий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил / Михайло Евсигнеев

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
10.05.1854
Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Умерла в 34 года от водяной

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