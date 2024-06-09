Татиана Хрисанфова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти10.05.1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Хрисанф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Петр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил / Михайло Евсигнеев
Рождение ребёнка
29.08.1850
Сын: Захарий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил / Михайло Евсигнеев
Смерть
10.05.1854
Умерла в 34 года от водяной