Речкин Леонид Константинович
Место рожденияРСФСР, Ярославская область, Петровский район, деревня Тереньково
Дата рождения11.06.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1919
Отец: Речкин Константин
Мать: не указана
РСФСР, Ярославская область, Петровский район, деревня Тереньково
Бракосочетание
03.01.1939
Бюро ЗАГС Галичского района Ярославской области
Военная служба
?.06.1939
Петровско-Роменский РВК, Ярославская обл.
Воинское звание: капитан Наименование воинской части: 615 сп, 2184 гап 280 сп
Рождение ребёнка
28.10.1939
Дочь: Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Речкина Ангилина Васильевна
Военная награда
16.02.1944
369 орхз 280 сд 60 А 1 УкрФ
Орден Красной Звезды №: 6/н от: 16.02.1944 Издан: 280 КСД 60 А 1 Украинского фронта
Военная награда
09.05.1945
Президиум ВС СССР
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Медаль «За взятие Берлина»
Рождение ребёнка
1947
Сын: Речкин Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Речкина Ангилина Васильевна
Демобилизация
01.09.1954
Смерть
Неизвестно