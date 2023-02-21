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Речкин Леонид Константинович

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Место рождения

РСФСР, Ярославская область, Петровский район, деревня Тереньково

Дата рождения

11.06.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1919

Отец: Речкин Константин

Мать: не указана

РСФСР, Ярославская область, Петровский район, деревня Тереньково
Бракосочетание
03.01.1939

Жена: Речкина Ангилина Васильевна

Бюро ЗАГС Галичского района Ярославской области
Военная служба
?.06.1939
Петровско-Роменский РВК, Ярославская обл.
Воинское звание: капитан Наименование воинской части: 615 сп, 2184 гап 280 сп
Рождение ребёнка
28.10.1939

Дочь: Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Речкина Ангилина Васильевна

Военная награда
16.02.1944
369 орхз 280 сд 60 А 1 УкрФ
Орден Красной Звезды №: 6/н от: 16.02.1944 Издан: 280 КСД 60 А 1 Украинского фронта
Военная награда
09.05.1945
Президиум ВС СССР
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Медаль «За взятие Берлина»
Рождение ребёнка
1947

Сын: Речкин Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Речкина Ангилина Васильевна

Демобилизация
01.09.1954
Смерть
Неизвестно
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