Суворова (Глебова) Анна Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Глебова) Анна Клементьевна

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Место рождения

Родыгин

Дата рождения

05.01.1888 ст.

Дата смерти

19.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1888 ст.

Отец: Глебов Клемент Степанович

Мать: Глебова (Неизвестно) Евдокия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
14.05.1914

Дочь: Суворова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Суворов Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
22.06.1917 ст.

Сын: Суворов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Суворов Михаил Игнатьевич

Смерть
19.06.1978
Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область

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