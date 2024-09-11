Суворова (Глебова) Анна Клементьевна
Место рожденияРодыгин
Дата рождения05.01.1888 ст.
Дата смерти19.06.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1888 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1914
Дочь: Суворова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Суворов Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.06.1917 ст.
Сын: Суворов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Суворов Михаил Игнатьевич
Смерть
19.06.1978
Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область