Канаева (Хрусталёва) Пелагея Васильевна
Место рожденияОрловская область, Кромской район, село Ломовец
Дата рождения05.11.1911
Дата смерти11.11.1981
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1911
Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
14.01.1931
Дочь: Аршинова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Канаев Никита Матвеевич
Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
17.07.1938
Сын: Канаев Владимир Никитович
Отец ребёнка: Канаев Никита Матвеевич
Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Смерть
11.11.1981