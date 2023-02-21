Канаева (Хрусталёва) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева (Хрусталёва) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Орловская область, Кромской район, село Ломовец

Дата рождения

05.11.1911

Дата смерти

11.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1911

Отец: Хрусталёв Василий Андреевич

Мать: Хрусталёва Евдокия Филипповна

Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
14.01.1931

Дочь: Аршинова Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Канаев Никита Матвеевич

Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
17.07.1938

Сын: Канаев Владимир Никитович

Отец ребёнка: Канаев Никита Матвеевич

Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Смерть
11.11.1981
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