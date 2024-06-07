Рычкова (Шеломова) Елена Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шеломов Карп Анисимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Рычкова) Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Рычков Иван Константинович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Рычкова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Рычков Иван Константинович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Рычков Иван Константинович
Рождение ребёнка
28.04.1910
Дочь: Рычкова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Рычков Иван Константинович
Смерть
Неизвестно