Рычкова (Шеломова) Елена Карповна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рычкова (Шеломова) Елена Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шеломов Карп Анисимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Иван Константинович

Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Рычкова) Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Константинович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Рычкова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Константинович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Рычков Василий Иванович

Отец ребёнка: Рычков Иван Константинович

Рождение ребёнка
28.04.1910

Дочь: Рычкова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Константинович

Смерть
Неизвестно

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