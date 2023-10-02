Неверова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1922
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
г. Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург
Смерть
2004
г. Санкт-Петербург