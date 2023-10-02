Неверова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1922

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

г. Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург
Смерть
2004
г. Санкт-Петербург
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