Халцонен Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
11.11.1844
Дочь: (Халцонен) Мария Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Генрихович
Рождение ребёнка
23.06.1849
Отец ребёнка: Халцонен Петр Генрихович
Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно