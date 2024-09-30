Халцонен Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1843

Муж: Халцонен Петр Генрихович

Рождение ребёнка
11.11.1844

Дочь: (Халцонен) Мария Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Генрихович

Рождение ребёнка
23.06.1849

Сын: Халцонен Иван Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Генрихович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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