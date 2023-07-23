Боруш Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Боруш Анатолий Христофорович
Отец ребёнка: Боруш Христофор Христофорович
Рождение ребёнка
20.07.1948
Сын: Боруш Александр Христофорович
Отец ребёнка: Боруш Христофор Христофорович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Боруш Владимир Христофорович
Отец ребёнка: Боруш Христофор Христофорович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Боруш Борис Христофорович
Отец ребёнка: Боруш Христофор Христофорович
Смерть
Неизвестно