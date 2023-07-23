Боруш Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боруш Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Боруш Анатолий Христофорович

Отец ребёнка: Боруш Христофор Христофорович

Рождение ребёнка
20.07.1948

Сын: Боруш Александр Христофорович

Отец ребёнка: Боруш Христофор Христофорович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Боруш Владимир Христофорович

Отец ребёнка: Боруш Христофор Христофорович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Боруш Борис Христофорович

Отец ребёнка: Боруш Христофор Христофорович

Смерть
Неизвестно
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