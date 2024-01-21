Терещенкова Антонина (Шереметьева) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенкова Антонина (Шереметьева) Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1987

Сын: Терещенков Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Терещенков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенкова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Терещенков Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенков Сергей Николаевич

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