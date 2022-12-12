Чернышева (Гурышова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Гурышова) Евгения

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Место рождения

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Гурышова Егор

Мать: не указана

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.10.1863 ст.

Муж: Чернышев Стахий Ананьев

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
запись 25 14 октября жених села Ярославки крестьянин Стахий Ананьев Чернышев православный первым браком 19 лет невеста села Дувана крестьянская девица девица Евгения Егоровна Гурышова (Гурьелова) прав... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1865

Сын: Чернышев Алексий Стахиевич

Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1865

Дочь: Дарья Стахиевна

Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1866

Дочь: Федосья Стахиевна

Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1867

Дочь: Васса Стахиевна

Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1868

Сын: Чернышев Иван Стахиевич

Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1868

Дочь: Варвара Стахиевна

Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1870

Сын: Чернышев Фидот Стахиевич

Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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