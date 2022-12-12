Чернышева (Гурышова) Евгения
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Гурышова Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1863 ст.
запись 25 14 октября жених села Ярославки крестьянин Стахий Ананьев Чернышев православный первым браком 19 лет невеста села Дувана крестьянская девица девица Евгения Егоровна Гурышова (Гурьелова) прав... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1865
Сын: Чернышев Алексий Стахиевич
Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев
Рождение ребёнка
13.03.1865
Дочь: Дарья Стахиевна
Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев
Рождение ребёнка
27.05.1866
Дочь: Федосья Стахиевна
Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев
Рождение ребёнка
10.08.1867
Дочь: Васса Стахиевна
Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев
Рождение ребёнка
01.12.1868
Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев
Рождение ребёнка
01.12.1868
Дочь: Варвара Стахиевна
Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев
Рождение ребёнка
05.06.1870
Отец ребёнка: Чернышев Стахий Ананьев
Смерть
Неизвестно