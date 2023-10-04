Крячко Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1907 ст.
Мать ребёнка: Крячко Елизавета Ивановна
Место жительства
1907 ст.
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бахчисарайский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно