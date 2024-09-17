Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Андреевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Смерть
После 1885