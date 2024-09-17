Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1860 г.р.

Дети

Вычислено 1883 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Место жительства
Неизвестно
Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Андреевич

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Смерть
После 1885

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