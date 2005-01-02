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Осипов Алексей

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Место рождения

Россия, село Князево

Дата рождения

10.09.1933

Дата смерти

02.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933

Отец: Осипов Николай Никанорович

Мать: Осипова Александра Мироновна

Россия, село Князево
Рождение ребёнка
24.06.1958

Дочь: Веткина Ольга

Мать ребёнка: Осипова Зинаида

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
01.12.1959

Сын: Осипов Николай

Мать ребёнка: Осипова Зинаида

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
02.06.1970

Дочь: Шепилова Наталья

Мать ребёнка: Осипова Зинаида

Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Зинаида

Россия, Воронеж
Смерть
02.01.2005
Россия, Воронеж
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Юго-Западное, Воронеж
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