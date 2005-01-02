Осипов Алексей
Место рожденияРоссия, село Князево
Дата рождения10.09.1933
Дата смерти02.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933
Россия, село Князево
Рождение ребёнка
24.06.1958
Дочь: Веткина Ольга
Мать ребёнка: Осипова Зинаида
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
01.12.1959
Сын: Осипов Николай
Мать ребёнка: Осипова Зинаида
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
02.06.1970
Дочь: Шепилова Наталья
Мать ребёнка: Осипова Зинаида
Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Зинаида
Россия, Воронеж
Смерть
02.01.2005
Россия, Воронеж
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Юго-Западное, Воронеж