Цаплинов (Аникин) Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов (Аникин) Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Цаплинов (аникин) Пётр Иванов

Мать: не указана

Смерть
1835
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