Козлов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трудненко Валерий

Мать: Трудненко Люба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Света

Мать ребёнка: Козлова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Полина

Мать ребёнка: Козлова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Катя

Мать ребёнка: Козлова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Вера

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