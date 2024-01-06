Козлов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трудненко Валерий
Мать: Трудненко Люба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Света
Мать ребёнка: Козлова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Полина
Мать ребёнка: Козлова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Катя
Мать ребёнка: Козлова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Вера