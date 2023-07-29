Шалаева Александра Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Платон Ефремов
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1888 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1888 ст.
Сын: Шалаев Александр Федорович
Отец ребёнка: Шалаев Федор Хрисанфович
Рождение ребёнка
19.09.1891 ст.
Дочь: Шалаева Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Шалаев Федор Хрисанфович
Рождение ребёнка
08.07.1894 ст.
Сын: Шалаев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Шалаев Федор Хрисанфович
Смерть
Неизвестно