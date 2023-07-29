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Шалаева Александра Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Платон Ефремов

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1888 ст.

Муж: Шалаев Федор Хрисанфович

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.10.1888 ст.

Сын: Шалаев Александр Федорович

Отец ребёнка: Шалаев Федор Хрисанфович

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.09.1891 ст.

Дочь: Шалаева Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Шалаев Федор Хрисанфович

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.07.1894 ст.

Сын: Шалаев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Шалаев Федор Хрисанфович

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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