Моспан Семен Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1956
Сын: Моспан Анатолий Семёнович
Мать ребёнка: Моспан Владислава Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Моспан Владислава Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Любовь Семёновна
Мать ребёнка: Моспан Владислава Ивановна
Смерть
Неизвестно