Моспан Семен Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моспан Семен Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1956

Сын: Моспан Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Моспан Владислава Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Моспан Владислава Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Любовь Семёновна

Мать ребёнка: Моспан Владислава Ивановна

Смерть
Неизвестно
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