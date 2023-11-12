Борзов Иван малой Андреевич
Место рожденияЯришнево Тейковский район Ивановская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борзов Андрей
Мать: не указана
Яришнево Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзова София Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно