Борзов Иван малой Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Иван малой Андреевич

Место рождения

Яришнево Тейковский район Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борзов Андрей

Мать: не указана

Яришнево Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзова София Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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