Матикайнен Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матикайнен Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Иосиф Абрамович

Смерть
Неизвестно
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