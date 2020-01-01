Сизова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сизов Павел Зиновьевич

Отец ребёнка: Сизов Зиновий Дмитриевич

Россия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки
Рождение ребёнка
1908

Сын: Сизов Владимир Зиновьевич

Отец ребёнка: Сизов Зиновий Дмитриевич

Россия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сизова Людмила Зиновьевна

Отец ребёнка: Сизов Зиновий Дмитриевич

д. Райки
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сизов Серафим Зиновьевич

Отец ребёнка: Сизов Зиновий Дмитриевич

д. Райки
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Сизова Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Сизов Зиновий Дмитриевич

д. Райки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Зиновий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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