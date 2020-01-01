Сизова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Сизов Зиновий Дмитриевич
Россия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сизов Владимир Зиновьевич
Отец ребёнка: Сизов Зиновий Дмитриевич
Россия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сизова Людмила Зиновьевна
Отец ребёнка: Сизов Зиновий Дмитриевич
д. Райки
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Сизов Зиновий Дмитриевич
д. Райки
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Сизова Анна Зиновьевна
Отец ребёнка: Сизов Зиновий Дмитриевич
д. Райки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно