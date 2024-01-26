Животовская Анна (Бася) Абрамовна-Вольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖивотовская Анна (Бася) Абрамовна-Вольфовна

Животовская Анна (Бася) Абрамовна-Вольфовна

Место рождения

Брест, Брестская область

Дата рождения

15.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Брест, Брестская область
Брест Литовская Асор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский не знаю

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.01.1912

Дочь: Воскресенская (Животовская) Бэла Ильинична

Отец ребёнка: Животовский Илья (Эли) Аврумович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.