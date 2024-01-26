Животовская Анна (Бася) Абрамовна-Вольфовна
Место рождения
Дата рождения15.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Брест Литовская Асор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.01.1912
Дочь: Воскресенская (Животовская) Бэла Ильинична
Отец ребёнка: Животовский Илья (Эли) Аврумович
Смерть
Неизвестно