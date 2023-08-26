Раида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1883 ст.

Дочь: Трегубова Евлампия Васильевна

Отец ребёнка: Трегубов Василий Алексеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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