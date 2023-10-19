Серажетдинов Варам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серажетдинов Варам

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Саныя

Мать ребёнка: Зайнаб

Россия
Смерть
Неизвестно
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