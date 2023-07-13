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Чурилин Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

05.08.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Чурилин Алексей Дементьевич

Мать: Чурилина Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
26.10.1845

Дочь: Чурилина Вера Васильевна

Мать ребёнка: Чурилина Наталия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1852

Дочь: Чурилина Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Чурилина Наталия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1854

Дочь: Чурилина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Чурилина Наталия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Наталия Ивановна

Смерть
05.08.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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