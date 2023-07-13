Чурилин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти05.08.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
26.10.1845
Дочь: Чурилина Вера Васильевна
Мать ребёнка: Чурилина Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1852
Дочь: Чурилина Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Чурилина Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1854
Дочь: Чурилина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Чурилина Наталия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1855