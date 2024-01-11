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(Шипицова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949

Отец: Шипицов Алексей Прокопьевич

Мать: Шипицова Валентина Семеновна

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