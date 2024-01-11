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(Шипицова) Галина Алексеевна
(Шипицова) Галина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.1949
Пол
Женский
Отец
Шипицов Алексей Прокопьевич
1924 г.р.
Мать
Шипицова (Клюкина) Валентина Семеновна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949
Отец:
Шипицов Алексей Прокопьевич
Мать:
Шипицова Валентина Семеновна
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