Качегина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качегина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качегина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Качегин Иван Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качегина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Качегин Иван Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качегин Александр Иванович

Отец ребёнка: Качегин Иван Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качегин Иван Федотович

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