Жафяров Башар
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жафярова Закия
Рождение ребёнка
17.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жафярова Закия
Крым
Смерть
Неизвестно