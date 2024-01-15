Садикова (Скоробогатько) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1989
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.07
Отец ребёнка: Садиков Сергей Николаевич
Рождение
16.11.1989
Отец: Соробогатько Владимир Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садиков Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Садиков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садиков Вечеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Садиков Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно