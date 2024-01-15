Садикова (Скоробогатько) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садикова (Скоробогатько) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.07

Сын: Садиков Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Садиков Сергей Николаевич

Рождение
16.11.1989

Отец: Соробогатько Владимир Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садиков Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Садиков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садиков Вечеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Садиков Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садиков Сергей Николаевич

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