Майоров Андрей Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Майоров Устин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Майорова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полушкина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Майорова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно