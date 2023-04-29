Майоров Андрей Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Андрей Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майоров Устин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Майорова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полушкина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Майорова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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