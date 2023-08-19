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Марфа Сергеева

Место рождения

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Сергей Прокопьев

Мать: не указана

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЛАПТИХА МК-1864 08.07.1864 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Филипковской волости деревни Лукина крестьянина Егора Никитина сын Василий правосл... Показать все
Бракосочетание
08.07.1864

Муж: Василий Егоров

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1864 08.07.1864 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Филипковской волости деревни Лукина крестьянина Егора Никитина сын Василий православного и... Показать все
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Егоров

МК-1865 25.07.1865 Деревни Лукина крестьянина Василия Егорова дочь Параскева Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Иван Соловьев Пономарь Николай Рождественский Лета умершаго: 7 месяцев От ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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