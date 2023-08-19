Марфа Сергеева
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Сергей Прокопьев
Мать: не указана
ЛАПТИХА МК-1864 08.07.1864 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Филипковской волости деревни Лукина крестьянина Егора Никитина сын Василий правосл... Показать все
Бракосочетание
08.07.1864
Муж: Василий Егоров
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1864 08.07.1864 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Филипковской волости деревни Лукина крестьянина Егора Никитина сын Василий православного и... Показать все
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Егоров
МК-1865 25.07.1865 Деревни Лукина крестьянина Василия Егорова дочь Параскева Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Иван Соловьев Пономарь Николай Рождественский Лета умершаго: 7 месяцев От ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно