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Бяков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

01.06.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

До 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: Бякова Минодора Даниловна

Год рождения 1869 вычислен исходя из записи о смерти в 1881 году в возрасте 12 лет в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
01.06.1881
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Крестьянской вдовы Минодоры Даниловны Бяковой сын в возрасте 12 лет Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 56 разворот 448 ( 504 зачёркнуто)
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