Бяков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти01.06.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Год рождения 1869 вычислен исходя из записи о смерти в 1881 году в возрасте 12 лет в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
01.06.1881
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Крестьянской вдовы Минодоры Даниловны Бяковой сын в возрасте 12 лет Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 56 разворот 448 ( 504 зачёркнуто)