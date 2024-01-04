(Минкина) Рабига Нурулловна
Место рождения
Дата рождения27.08.1883
Дата смерти21.01.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1883
Рождение ребёнка
05.12.1908
Дочь: Шигапова Суфия
Отец ребёнка: Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович
Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Фардегалия
Отец ребёнка: Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович
Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
23.04.1914
Сын: Насыров Гусман
Отец ребёнка: Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович
Чувашская АССР, Козловский р-н, д. Янгильдино
Рождение ребёнка
20.12.1919
Дочь: Галиуллина Файруза
Отец ребёнка: Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович
д.Кармыш, Зеленодольский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1925