(Минкина) Рабига Нурулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Минкина) Рабига Нурулловна

Место рождения

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.08.1883

Дата смерти

21.01.1925

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1883

Отец: Минкин Нурулла Фазлуллович

Мать: Бибикамал Мухаметрахим Мавляш Улынын Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1908

Дочь: Шигапова Суфия

Отец ребёнка: Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Фардегалия

Отец ребёнка: Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
23.04.1914

Сын: Насыров Гусман

Отец ребёнка: Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович

Чувашская АССР, Козловский р-н, д. Янгильдино
Рождение ребёнка
20.12.1919

Дочь: Галиуллина Файруза

Отец ребёнка: Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович

д.Кармыш, Зеленодольский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович

Смерть
21.01.1925
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