Манойленко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манойленко Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

После 1983

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: Манойленко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Манойленко Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Манойленко Татьяна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Манойленко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Манойленко Татьяна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манойленко Татьяна

Смерть
После 1983
Томск, город Томск, Томская область
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