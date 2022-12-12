Манойленко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиПосле 1983
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Манойленко Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Манойленко Татьяна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Манойленко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Манойленко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манойленко Татьяна
Смерть
После 1983