Кабанов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения10.01.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937
Отец: Кабанов Иван
Мать: Кабанова Екатерина
Рождение ребёнка
20.08.1963
Дочь: Дегтярева Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Кабанова Валентина
Рождение ребёнка
25.03.1965
Сын: Кабанов Александр Иванович
Мать ребёнка: Кабанова Валентина
Рождение ребёнка
10.09.1967
Дочь: Полосикова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кабанова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанова Валентина