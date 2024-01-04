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Кабанов Иван Иванович

Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

10.01.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937

Отец: Кабанов Иван

Мать: Кабанова Екатерина

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
20.08.1963

Дочь: Дегтярева Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Кабанова Валентина

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
25.03.1965

Сын: Кабанов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кабанова Валентина

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.09.1967

Дочь: Полосикова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кабанова Валентина

Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Валентина

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