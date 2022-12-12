Глушаев Иосиф Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874 ст.
Бракосочетание
18.05.1909 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1912 ст.
Дочь: Осипова Афанасия Иосифовна
Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна
Рождение ребёнка
Между 1923 и 1929
Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушаев Василий Иосифович
Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна
Место жительства
Неизвестно
Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно