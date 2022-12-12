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Глушаев Иосиф Яковлевич

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Место рождения

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.12.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874 ст.

Отец: Глушаев Яков Григорьевич

Мать: Глушаева Ефросинья Даниловна

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.05.1909 ст.

Жена: Глушаева Агрипина Елисеевна

Рождение ребёнка
01.10.1912 ст.

Дочь: Осипова Афанасия Иосифовна

Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1923 и 1929

Сын: Глушаев Егор Иосифович

Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушаев Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушаев Василий Иосифович

Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушаев Иван Иосифович

Мать ребёнка: Глушаева Агрипина Елисеевна

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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