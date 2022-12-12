Бабинцев (Сырцева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабинцев (Сырцева) Евдокия Михайловна

Бабинцев (Сырцева) Евдокия Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1919

Дата смерти

08.12.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1919

Отец: Сырцев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1949

Сын: Бабинцев Валерий Павлович

Отец ребёнка: Бабинцев Павел Петрович

Рождение ребёнка
14.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабинцев Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабинцев Павел Петрович

Смерть
08.12.1974
Похороны
12.12.1974
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
умерла от инсульта
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close