Бабинцев (Сырцева) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1919
Дата смерти08.12.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1919
Отец: Сырцев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1949
Сын: Бабинцев Валерий Павлович
Отец ребёнка: Бабинцев Павел Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабинцев Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабинцев Павел Петрович
Смерть
08.12.1974
Похороны
12.12.1974
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
умерла от инсульта