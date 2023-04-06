(Пайор) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895
Отец: Пайор Андрей (Войцехович)
Мать: Пайор Анна Васильевна
Крещение
30.10.1895
общественная лечебница при Ильинской церкви г.Ярославль
Восприемники: ярославский мещанин Иван Васильев Смирнов и солдатская жена Стефанида Петрова Васильева. (ГАЯО ф.230, оп.11, д.365, лист 106, запись 169)
Смерть
Неизвестно