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(Пайор) Анна Андреевна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

28.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895

Отец: Пайор Андрей (Войцехович)

Мать: Пайор Анна Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Крещение
30.10.1895
общественная лечебница при Ильинской церкви г.Ярославль
Восприемники: ярославский мещанин Иван Васильев Смирнов и солдатская жена Стефанида Петрова Васильева. (ГАЯО ф.230, оп.11, д.365, лист 106, запись 169)
Смерть
Неизвестно
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