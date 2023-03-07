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Нор Григорий Поликарпович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Нор Поликарп Андреевич

Мать: Нор Зинаида Ивановна

Бракосочетание
15.08.1916

Жена: Нор Мария (Маруся) Иоанновна

Супруг(-а): Григорий Поликарпович Нор
Рождение ребёнка
26.08.1917

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Нор Мария (Маруся) Иоанновна

Рождение ребёнка
13.08.1919

Сын: Нор Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Нор Мария (Маруся) Иоанновна

Рождение ребёнка
01.06.1921

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Нор Мария (Маруся) Иоанновна

Смерть
Неизвестно
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