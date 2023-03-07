Нор Григорий Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Нор Поликарп Андреевич
Мать: Нор Зинаида Ивановна
Бракосочетание
15.08.1916
Супруг(-а): Григорий Поликарпович Нор
Рождение ребёнка
26.08.1917
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Нор Мария (Маруся) Иоанновна
Рождение ребёнка
13.08.1919
Мать ребёнка: Нор Мария (Маруся) Иоанновна
Рождение ребёнка
01.06.1921
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Нор Мария (Маруся) Иоанновна
Смерть
Неизвестно