Мухаматжаминов Мухамадрахим Четвертый сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаматжаминов Мухамадрахим Четвертый сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамитов Мухаметз(ж)амин Есть данные по переписи уточнить у папы какого года?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамажан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабир

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: У.Кэмэрэй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зариф

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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