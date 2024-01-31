Мухаматжаминов Мухамадрахим Четвертый сын
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамитов Мухаметз(ж)амин Есть данные по переписи уточнить у папы какого года?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамажан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: У.Кэмэрэй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зариф
Смерть
Неизвестно