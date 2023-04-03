Захарьина Евдокея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьина Евдокея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Федосья Родионова

Отец ребёнка: Захарьин Родион

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Захарьин Григорий

Отец ребёнка: Захарьин Родион

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Мартынова Катерина Родионова

Отец ребёнка: Захарьин Родион

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Захарьин Палит

Отец ребёнка: Захарьин Родион

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