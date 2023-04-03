Захарьина Евдокея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Федосья Родионова
Отец ребёнка: Захарьин Родион
Рождение ребёнка
1728
Сын: Захарьин Григорий
Отец ребёнка: Захарьин Родион
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мартынова Катерина Родионова
Отец ребёнка: Захарьин Родион
Рождение ребёнка
1738
Сын: Захарьин Палит
Отец ребёнка: Захарьин Родион