Устинов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1924
Дочь: Пимкина Галина Петровна
Мать ребёнка: Устинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Владимир
Мать ребёнка: Устинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Петровна
Мать ребёнка: Устинова Мария
Смерть
Неизвестно