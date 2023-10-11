Устинов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1924

Дочь: Пимкина Галина Петровна

Мать ребёнка: Устинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Владимир

Мать ребёнка: Устинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Петровна

Мать ребёнка: Устинова Мария

Смерть
Неизвестно
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