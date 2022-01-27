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Тарарин Виктор Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1931

Дата смерти

27.01.2022

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

1964 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1931

Отец: Тарарин Прокофий Михайлович

Мать: Тарарина (Сырикова) Полина Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964

Сын: Тарарин Валерий Викторович

Мать ребёнка: Тарарина (Безрукова) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарарина (Безрукова) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарарина (Безрукова) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарарина (Безрукова) Любовь Дмитриевна

Смерть
27.01.2022

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