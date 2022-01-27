Тарарин Виктор Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1931
Дата смерти27.01.2022
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1931
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Сын: Тарарин Валерий Викторович
Мать ребёнка: Тарарина (Безрукова) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.09.1967
Рождение ребёнка
02.03.1969
Рождение ребёнка
03.07.1972
Смерть
27.01.2022