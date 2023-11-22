Дмитриев Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.12.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Федор Афанасьевич
Мать: Дмитриева Александра
Рождение ребёнка
01.05.1925
Сын: Дмитриев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Кузьминична
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.11.1927
Дочь: Добрецкая Анна Андреевна
Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
08.09.1938
Дочь: Алехина Дина Андреевна
Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1941
Умер в госпитале от ран, погиб под Москвой