Дмитриев Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Андрей Федорович

Дмитриев Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Федор Афанасьевич

Мать: Дмитриева Александра

Рождение ребёнка
01.05.1925

Сын: Дмитриев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Кузьминична

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.11.1927

Дочь: Добрецкая Анна Андреевна

Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
08.09.1938

Дочь: Алехина Дина Андреевна

Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Наталья Кузьминична

Смерть
27.12.1941
Умер в госпитале от ран, погиб под Москвой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close