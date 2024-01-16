Морозова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1907

Сын: Морозов Никифор Евгеньевич

Отец ребёнка: Морозов Евгений Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Морозов Авенир Евгеньевич

Отец ребёнка: Морозов Евгений Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Евгений Петрович

Смерть
Неизвестно
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