Морозова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1907
Сын: Морозов Никифор Евгеньевич
Отец ребёнка: Морозов Евгений Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Морозов Авенир Евгеньевич
Отец ребёнка: Морозов Евгений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно