Соколова Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Аграфена Ивановна

Место рождения

Поповка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Прокофьевна

Отец ребёнка: Соколов Прокофий Кондратьевич

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Константин Прокофьевич

Отец ребёнка: Соколов Прокофий Кондратьевич

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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