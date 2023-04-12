Соколова Аграфена Ивановна
Место рожденияПоповка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Поповка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Прокофьевна
Отец ребёнка: Соколов Прокофий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Константин Прокофьевич
Отец ребёнка: Соколов Прокофий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно