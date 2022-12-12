Гусев Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти19.10.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1866 по 1894
Место жительства
По 1866
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
19.10.1894