Гусев Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Иванырс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

19.10.1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванырс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1866 по 1894
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1866
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
19.10.1894
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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