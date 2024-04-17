Кожевников Антон Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1979
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.12.2005
Дочь: Кожевникова Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Кожевникова (Мулюкова) Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
07.05.2012
Сын: Кожевников Никита Антонович
Мать ребёнка: Кожевникова (Мулюкова) Галина Сергеевна